Ultime Notizie Roma del 15-01-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il centro-destra cambi da Silvio Berlusconi al Quirinale come la figura di guata l’incarico per l’Italia me chiede al leader di partita di sciogliere la riserva in base alla verifica dei numeri che si potrà fare la prossima settimana servono certezze prima di dare via libera fammi sapere Salvini meloni PD si dice deluso è preoccupato il candidato deve essere unitario non un capo politico afferma Enrico Letta Conte ribadisce il no del MoVimento 5 Stelle Al Cavaliere Renzi pronti a votare un nome di centro-destra ma non Berlusconi Djokovic di nuovo in stato di fermo in attesa che il giudice decida sulla pelle del numero uno del tennis mondiale contro la decisione australiana di revocargli per la seconda volta il visto per il paese per le autorità ...