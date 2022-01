Tamponi, autotest per chi ha fatto il booster in Emilia: dati inseriti sul web per inizio e fine isolamento (Di domenica 16 gennaio 2022) Un nuovo sistema in , i cui dettagli operativi saranno resi noti lunedì, permetterà alle persone completamente vaccinate di certificare la propria positività al e cominciare così senza altri ... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022) Un nuovo sistema in , i cui dettagli operativi saranno resi noti lunedì, permetterà alle persone completamente vaccinate di certificare la propria positività al e cominciare così senza altri ...

Advertising

Labellasospesa : RT @mayabug2: Per certificare la fine dell'isolamento l'autotest fai da te in Emilia-Romagna. Solo per vax. Meno male che i tamponi non era… - mayabug2 : Per certificare la fine dell'isolamento l'autotest fai da te in Emilia-Romagna. Solo per vax. Meno male che i tampo… - pameladiverona : RT @mazzettam: @antonellocapor2 In Spagna hanno appena messo un tetto a meno di 3 euro a tampone. In Emilia hanno aperto all'autotest, che… - mazzettam : @antonellocapor2 In Spagna hanno appena messo un tetto a meno di 3 euro a tampone. In Emilia hanno aperto all'autot… - PrinceDavid_BEL : Che prodotti si trovano in #parafarmacia? Farmaci acquistabili senza esibizione di prescrizione (o SOP, Senza Obbli… -