Snowboard | nello slopestyle a Laax si impongono Sean Fitzsimons e Tess Coady

(Di sabato 15 gennaio 2022) Terza gara stagionale e ovviamente ancora vincitori diversi per una delle specialità più aleatorie per quanto riguarda la Coppa del Mondo di. Sono andate in scena nel pomeriggio a, in Svizzera, le finali per quanto riguarda lo. Al maschile si impone l’americanoche trova il colpaccio più importante della carriera (primo podio di sempre per lui). Il classe 2000 con un punteggio da 80.91 riesce a superare di pochissimo il norvegese Staale Sandbech, mentre terzo è un altro statunitense, il giovanissimo Jake Canter. Al femminile secondo successo in carriera per l’australianache con il punteggio di 86.18 batte l’austriaca Anna Gasser e la teutonica Annika Morgan. Eliminati nelle qualificazioni tutti gli italiani presenti ...

Sport24h_it : Mondiali della neve paralimpici: Luchini argento nello snowboard LILLEHAMMER - Medaglia d'argento per Jacopo Luchin… - ASgrulletti : RT @RaiSport: ?? #Mondiali #paralimpici: #Luchini è d'argento A #Lillehammer l'azzurro ottiene un ottimo risultato nello slalom ?? https://… - RaiSport : ?? #Mondiali #paralimpici: #Luchini è d'argento A #Lillehammer l'azzurro ottiene un ottimo risultato nello slalom… -

Terza gara stagionale e ovviamente ancora vincitori diversi per una delle specialità più aleatorie per quanto riguarda la Coppa del Mondo di snowboard. Sono andate in scena nel pomeriggio a Laax, in S ...Medaglia d'argento per Jacopo Luchini nello snowboard, ai Mondiali Paralimpici degli sport della neve di Lillehammer (Norvegia). Dopo il secondo gradino del podio ottenuto ieri da Giuseppe Romele nell ...