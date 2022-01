Sci alpino, discesa femminile Zauchensee 2022 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming (Di sabato 15 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa libera femminile di Zauchensee 2022, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tanta attesa per le azzurre in questa tappa austriaca, con Sofia Goggia che deve approfittare delle due prove veloci in programma per portare a casa punti importanti per la classifica generale. Appuntamento alle ore 10.45 di questa mattina, sabato 15 gennaio. SEGUI LA diretta TESTUALE LA START LIST programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Il, glie latv dellaliberadi, valida per la Coppa del Mondo di sci. Tanta attesa per le azzurre in questa tappa austriaca, con Sofia Ga che deve approfittare delle due prove veloci inper portare a casa punti importanti per la classifica generale. Appuntamento alle ore 10.45 di questa mattina, sabato 15 gennaio. SEGUI LATESTUALE LA START LISTOLIMPIADI PECHINOtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la...

