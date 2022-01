Salernitana vs Lazio … storie di ex (Di sabato 15 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Salernitana-Lazio andrà in scena undici giorni prima dal venticinquesimo anniversario dell’ultima partita di Zdenek Zeman alla guida del club capitolino: nella serie cadetta il boemo ha guidato i campani per un campionato e mezzo. Il tecnico della prima stagione in A (1947-’48) dei granata era Gipo Viani, che da giocatore aveva indossato la casacca biancoceleste. Alle sue dipendenze a Salerno anche Vittorio Dagianti, alla Lazio dal ‘38 al ’41. Nel 1998 la ‘Bersagliera’ tornò nel massimo campionato soprattutto grazie alle ventuno reti di Marco Di Vaio, prodotto del vivaio laziale che ha esordito in A il 20 novembre 1994. L’allenatore era Delio Rossi, che nel decennio successivo poggerà una Coppa Italia nella bacheca di Formello. Una stagione alla Salernitana per Francesco ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 15 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) –andrà in scena undici giorni prima dal venticinquesimo anniversario dell’ultima partita di Zdenek Zeman alla guida del club capitolino: nella serie cadetta il boemo ha guidato i campani per un campionato e mezzo. Il tecnico della prima stagione in A (1947-’48) dei granata era Gipo Viani, che da giocatore aveva indossato la casacca biancoceleste. Alle sue dipendenze a Salerno anche Vittorio Dagianti, alladal ‘38 al ’41. Nel 1998 la ‘Bersagliera’ tornò nel massimo campionato soprattutto grazie alle ventuno reti di Marco Di Vaio, prodotto del vivaio laziale che ha esordito in A il 20 novembre 1994. L’allenatore era Delio Rossi, che nel decennio successivo poggerà una Coppa Italia nella bacheca di Formello. Una stagione allaper Francesco ...

Advertising

reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo su @RaiTre: il Lotito imprenditore delle squadre di calcio, del presidente della Lazio… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - pasqualinipatri : Salernitana-Lazio, Pancaro: “Partita importante ma risultato non scontato, ricordo ancora la beffa del ’99”… - pasqualinipatri : Salernitana-Lazio, ecco i convocati di Sarri - lazio_magazine : TMW - Salernitana-Lazio a rischio, possibili due nuovi positivi al Covid-19 per i granata -