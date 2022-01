Paredes torna di moda per la Juventus | se dovesse partire Arthur

(Di sabato 15 gennaio 2022) Leandropotrebbe essere il prescelto per il centrocampo dellanel caso in cuiSono tanti i nomi che stanno circolando in orbita, in questo periodo. Il centrocampo e l’attacco sembrano le aree che potrebbero venir rafforzate maggiormente, con il primo che però sembrerebbe dipendere dalle uscite. In entrata ci L'articolo

Advertising

infoitsport : Arthur, sì all'Arsenal. E la Juve cerca il sostituto: tutti i nomi sul piatto, torna di moda Paredes - ilbianconerocom : Arthur, sì all'Arsenal. E la Juve cerca il sostituto: tutti i nomi sul piatto, torna di moda Paredes… - technicoblog : @Gonzalo14villar In bocca al lupo Gonzalo! Grazie per questi anni, torna più forte di prima, mi raccomando la fase… -

Ultime Notizie dalla rete : Paredes torna

Calciomercato.com

In tutto questod'attualità una vecchia fiamma mai spenta. PALLA AL PSG - Non c'è solo Mauro Icardi nel mirino bianconero. Di sessione in sessione, infatti, anche il profilo di Leandro...Juventus: rispunta il nome diNel corso delle ultime settimane sono stati tantissimi i giocatori accostati al club bianconero e ora sia fare il nome di Leandro. Il ...Leandro Paredes potrebbe essere il prescelto per il centrocampo della Juventus nel caso in cui dovesse partire Arthur ...Il sì all'Arsenal è arrivato: Arthur non vede l'ora di vestire la maglia dei Gunners, ma la Juventus non lo libera finché non c' ...