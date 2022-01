Nemici in politica, ma al cuore non si comanda: Matilde Tura e Alessandro Sorte oggi sposi (Di sabato 15 gennaio 2022) Brignano Gera d’Adda. Il deputato di Forza Italia Alessandro Sorte e la consigliera comunale di Treviglio, la dem Matilde Tura, si sono sposati questa mattina al palazzo Visconteo di Brignano Gera d’Adda. Tra gli invitati numerosi politici, sia del centrodestra sia del centrosinistra, amici degli sposi. A celebrare le nozze il sindaco del comune della Bassa Beatrice Bolandrini. Leggi su bergamonews (Di sabato 15 gennaio 2022) Brignano Gera d’Adda. Il deputato di Forza Italiae la consigliera comunale di Treviglio, la dem, si sono sposati questa mattina al palazzo Visconteo di Brignano Gera d’Adda. Tra gli invitati numerosi politici, sia del centrodestra sia del centrosinistra, amici degli. A celebrare le nozze il sindaco del comune della Bassa Beatrice Bolandrini.

