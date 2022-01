Minacce di morte a Giani, Fratelli d’Italia: «Solidarietà al presidente, stop al clima di tensione» (Di sabato 15 gennaio 2022) La Solidarietà è espressa, attraverso una nota congiunta, daii componenti del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, il capogruppo Francesco Torselli, il vice-capogruppo Vittorio Fantozzi ed il consiglieri Diego Petrucci, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 gennaio 2022) Laè espressa, attraverso una nota congiunta, daii componenti del gruppo did'Italia in Consiglio regionale, il capogruppo Francesco Torselli, il vice-capogruppo Vittorio Fantozzi ed il consiglieri Diego Petrucci, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

matteosalvinimi : Busta con proiettile, follia. Solidarietà al presidente leghista del Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti, per le… - FirenzePost : Minacce di morte a Giani, Fratelli d’Italia: «Solidarietà al presidente, stop al clima di tensione» - Elbareport : Minacce di morte a Giani per il suo impegno pro vax. L'autore individuato dalla Digos - StampToscana : Minacce di morte a Giani: perquisita l'abitazione di un 34enne - StampToscana - StampToscana : No Vax: imbrattato hub vaccinale a Montecatini, un indagato per minacce di morte a Giani - StampToscana… -