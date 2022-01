Melandri no vax scatena Twitter: “È quell’espressione intelligente…” (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ diventato ormai uno scontro frontale – almeno su Twitter – quello tra no vax e sì vax (o pro vax, scegliete voi come chiamare la categoria). Ogni morto (spesso a prescindere dalla reale causa della morte), ogni endorsement favorevole o contrario al vaccino, è un ottimo pretesto per gli utenti di una fazione o di un’altra di scrivere post carichi di ironia (nella migliore delle ipotesi) o di livore e veleno (nella peggiore). E anche le parole dell’ex pilota della Moto GP Marco Melandri non fanno eccezione, con #Melandri arrivato al numero uno dei trend del social dell’uccellino. Ma andiamo con ordine e riportiamo le parole del campione del mondo nella categoria 250 nel 2002, rilasciate a mowmag.com: “Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ diventato ormai uno scontro frontale – almeno su– quello tra no vax e sì vax (o pro vax, scegliete voi come chiamare la categoria). Ogni morto (spesso a prescindere dalla reale causa della morte), ogni endorsement favorevole o contrario al vaccino, è un ottimo pretesto per gli utenti di una fazione o di un’altra di scrivere post carichi di ironia (nella migliore delle ipotesi) o di livore e veleno (nella peggiore). E anche le parole dell’ex pilota della Moto GP Marconon fanno eccezione, con #arrivato al numero uno dei trend del social dell’uccellino. Ma andiamo con ordine e riportiamo le parole del campione del mondo nella categoria 250 nel 2002, rilasciate a mowmag.com: “Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una ...

