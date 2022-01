LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: inizia la gara, subito i migliori! (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 iniziata la Discesa della Lauberhorn con l’austriaco Matthias Mayer! 12.29 Matthias Mayer è pronto al cancelletto di partenza. 40000 spettatori a Wengen, senza mascherine. 12.26 Ci siamo, pochi minuti al grande spettacolo della Lauberhorn. Anche oggi le condizioni sono ideali, cielo terso e nessuna nuvola. 12.24 Il primo apripista ha spalancato il cancelletto! Siamo agli sgoccioli, tra cinque minuti si fa sul serio! 12.21 Quest’oggi lo svizzero Carlo Janka (pettorale 16) chiuderà la sua brillante carriera sulle nevi di casa! Il trentacinquenne di Obersaxen è stato in grado di vincere un oro olimpico in gigante a Vancouver 2010 ed un titolo mondiale, sempre in gigante, nella rassegna iridata di Val d’Isère 2009. 12.18 Questi i pettorali dei sette azzurri ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30ta ladella Lauberhorn con l’austriaco Matthias Mayer! 12.29 Matthias Mayer è pronto al cancelletto di partenza. 40000 spettatori a, senza mascherine. 12.26 Ci siamo, pochi minuti al grande spettacolo della Lauberhorn. Anche oggi le condizioni sono ideali, cielo terso e nessuna nuvola. 12.24 Il primo apripista ha spalancato il cancelletto! Siamo agli sgoccioli, tra cinque minuti si fa sul serio! 12.21 Quest’oggi lo svizzero Carlo Janka (pettorale 16) chiuderà la sua brillante carriera sulle nevi di casa! Il trentacinquenne di Obersaxen è stato in grado di vincere un oro olimpico in gigante a Vancouver 2010 ed un titolo mondiale, sempre in gigante, nella rassegna iridata di Val d’Isère 2009. 12.18 Questi i pettorali dei sette azzurri ...

