L’attore di Succession che ha rifiutato un ruolo nel Trono di Spade | “Non so cosa sia e non mi interessa”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 15 gennaio 2022) Un attore didoveva avere unneldi, macategoricamente di apparire. La serie HBO, incentrata sulla ricca famiglia dei Roy, è uno dei programmi televisivi di punta dell’emittente americana e negli ultimi anni ha premiato i suoi attori con Emmy e Golden Globes. Lo stesso attore diin questione ha lanciato di recente un libro di memorie dal titolo Putting the Rabbit in the Hat in cui svela alcune curiosità sulla sua vita e sulla sua carriera.di cui parliamo è Brian Cox, interprete dello spietato patriarca Logan Roy in. Secondo quanto scrive nel suo libro, avrebbeildi Re Robert Baratheon nella prima stagione della serie fantasy ...