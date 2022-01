La top 10 dei calciatori più costosi della Serie A a bilancio nel 2021-22: un azzurro in testa! (Di sabato 15 gennaio 2022) L’emergenza della pandemia Covid-19 ha sicuramente impattato sui conti delle società di Serie A, che in questi anni si sono viste condizionate nell’operare sul mercato. Non mancano tuttavia le operazioni onerose che hanno caratterizzato gli ultimi anni di calciomercato, con operazioni altisonanti che ancora oggi gravano sui vari bilanci. Il noto portale Calcio&Finanza ha stilato una top 10 dei calciatori più costosi della Serie A, a bilancio, della stagione in corso. In testa spunta l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. L’investimento per il nigeriano per l’esercizio della stagione in corso ammonta a 28,8 milioni di euro, scalzando il difensore della Juventus Matthijs de Ligt (27,8 milioni di euro) e il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) L’emergenzapandemia Covid-19 ha sicuramente impattato sui conti delle società diA, che in questi anni si sono viste condizionate nell’operare sul mercato. Non mancano tuttavia le operazioni onerose che hanno caratterizzato gli ultimi anni di calciomercato, con operazioni altisonanti che ancora oggi gravano sui vari bilanci. Il noto portale Calcio&Finanza ha stilato una top 10 deipiùA, astagione in corso. In testa spunta l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. L’investimento per il nigeriano per l’eserciziostagione in corso ammonta a 28,8 milioni di euro, scalzando il difensoreJuventus Matthijs de Ligt (27,8 milioni di euro) e il ...

