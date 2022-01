La proposta di Dario Nardella: a Firenze la prima strada intitolata a David Sassoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Il giorno dopo i funerali di Stato è quello in cui si riflette su come consegnare il nome di David Sassoli alla memoria delle nuove generazioni. Così Dario Nardella, sindaco della città in cui è nato il defunto presidente del Parlamento europeo, Firenze, lancia una proposta: “La città è molto coinvolta, abbiamo ricevuto tanti messaggi di cordoglio dai fiorentini – ha detto a L’Aria che tira – mi dispiace tanto, sono addolorato per la sua scomparsa. Ci sono arrivate tantissime mail e messaggi per dedicare una strada a David Sassoli, ho riflettuto con i miei collaboratori e porterò in Giunta questa proposta. Penso sia doveroso che una città come Firenze dedichi una strada a ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Il giorno dopo i funerali di Stato è quello in cui si riflette su come consegnare il nome dialla memoria delle nuove generazioni. Così, sindaco della città in cui è nato il defunto presidente del Parlamento europeo,, lancia una: “La città è molto coinvolta, abbiamo ricevuto tanti messaggi di cordoglio dai fiorentini – ha detto a L’Aria che tira – mi dispiace tanto, sono addolorato per la sua scomparsa. Ci sono arrivate tantissime mail e messaggi per dedicare una, ho riflettuto con i miei collaboratori e porterò in Giunta questa. Penso sia doveroso che una città comededichi unaa ...

