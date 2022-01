God of War Guida: Come guadagnare argento (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel nostro articolo God of War Guida: Quello che c’è da sapere, vi abbiamo accennato della valuta monetaria presente in gioco, la quale vi permette di fare acquisti presso i mercanti, allo scopo di ottenere nuovi equipaggiamenti o potenziare quelli in vostro possesso. Scopriamo insieme tutti i modi per ottenere argento. Come ottenere argento in God of War La valuta presente in God of War è l’argento, scambiabile con i venditori per acquistare potenziamenti ed equipaggiamenti di vario tipo, tra cui la Pietra della Resurrezione. Vi sono sostanzialmente 3 modi per ottenere argento: Esplorando lo scenario alla ricerca di argento, celato in barili, casse ed altri oggetti distruttibili Aprendo i tanti e tanti Forzieri presenti in ogni scenario che ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel nostro articolo God of War: Quello che c’è da sapere, vi abbiamo accennato della valuta monetaria presente in gioco, la quale vi permette di fare acquisti presso i mercanti, allo scopo di ottenere nuovi equipaggiamenti o potenziare quelli in vostro possesso. Scopriamo insieme tutti i modi per ottenereottenerein God of War La valuta presente in God of War è l’, scambiabile con i venditori per acquistare potenziamenti ed equipaggiamenti di vario tipo, tra cui la Pietra della Resurrezione. Vi sono sostanzialmente 3 modi per ottenere: Esplorando lo scenario alla ricerca di, celato in barili, casse ed altri oggetti distruttibili Aprendo i tanti e tanti Forzieri presenti in ogni scenario che ...

