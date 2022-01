Giovanni Soldini e Maserati Multi primi alla RORC Transatlantic Race

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 15 gennaio 2022)70 tagliano al primo posto il traguardo della2022 dopo una grandiosa rimonta su PowerPlay e Argo, staccati di 138 miglia. Il testa a testa, toccando fino a 40 nodi di velocità, in condizioni difficili, con non pochi problemi per le barche in gara. Poi nelle ultime 24 ore il predominio di70, con la vittoria della2022.: “La differenza la fa la barca” Alle ore 05:51:41 UTC l’arrivo a Grenada al primo posto, con 3476.5 miglia reali alle spalle e una velocità media di 21,4 nodi. I tempi ...