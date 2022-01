Gf Vip, Delia Duran entra nella Casa (e litiga subito con Soleil Sorge) (Di sabato 15 gennaio 2022) La telenovela che vede al centro il triangolo amoroso tra Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge, sembra destinata a segnare per molto tempo ancora questa edizione del Grande Fratello Vip. È, infatti, finalmente entrata nella Casa più spiata d’Italia anche la consorte venezuelana dell’attore. E sono state subito scintille con la rivale, colpevole, a detta sua, di “essere andata oltre con suo marito”. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Delia Duran prende una pausa da Alex Belli: "Continuiamo a litigare" Messe a confronto dal conduttore del Gf, Alfonso Signorini, le due non si sono risparmiate colpi bassi e frecciatine e a un certo punto ... Leggi su diredonna (Di sabato 15 gennaio 2022) La telenovela che vede al centro il triangolo amoroso tra Alex Belli, sua moglie, sembra destinata a segnare per molto tempo ancora questa edizione del Grande Fratello Vip. È, infatti, finalmentetapiù spiata d’Italia anche la consorte venezuelana dell’attore. E sono statescintille con la rivale, colpevole, a detta sua, di “essere andata oltre con suo marito”. Vi raccomandiamo... Gf Vip,prende una pausa da Alex Belli: "Continuiamo are" Messe a confronto dal conduttore del Gf, Alfonso Signorini, le due non si sono risparmiate colpi bassi e frecciatine e a un certo punto ...

