F1 | Damon Hill | “Max Verstappen ha vinto un Mondiale di cui non può andare fiero”

(Di domenica 16 gennaio 2022) La questione non è ancora chiusa. Siamo nel 2022 e nella pausa invernale, prima di riaccendere i motori nei test pre-stagionali, il Circus della F1 è ancora rimasto agli eventi di Abu Dhabi. La vittoria dell’olandese Max, su Red Bull, davanti al britannico Lewis Hamilton (Mercedes) è argomento di discussione. Non è un caso infatti che che nel mese di febbraio sia previsto un confronto con i piloti e il 18 marzo ci sia la comunicazione ufficiale delle decisioni e delle eventuali modifiche al regolamento. Un’inchiesta della FIA per analizzare le situazioni che si erano verificate sul circuito di Yas Marina. In particolare, ci si riferisce alla gestione della Safety Car e alla procedura di ripartenza. Da questo punto di vista il campione del mondo del 1996,, ai microfoni di Sky Sport F1 ha esposto un parere molto ...

... atto conclusivo di quella tormentata stagione, verrà sempre ricordato per il clamoroso epilogo della lotta iridata tra Michael Schumacher , all'epoca in Benetton, e, alfiere della ...
La questione non è ancora chiusa. Siamo nel 2022 e nella pausa invernale, prima di riaccendere i motori nei test pre-stagionali, il Circus della F1 è ancora rimasto agli eventi di Abu Dhabi. La vittor ...
L'ex pilota britannico non ha risparmiato un commento duro e diretto sul Direttore di Gara, sottolineando il problema nel trovare un suo eventuale sostituito ...