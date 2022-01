Djokovic torna nel centro di detenzione, stanotte l'udienza decisiva. Nadal: «Australian Open più importante di chiunque» (Di sabato 15 gennaio 2022) Novak Djokovic torna nel centro di detenzione per immigrati irregolari o in quarantena anti Covid. Oltre che lo stato di fermo, stabilito ieri dopo l'annullamento del visto del campione, al... Leggi su ilmattino (Di sabato 15 gennaio 2022) Novakneldiper immigrati irregolari o in quarantena anti Covid. Oltre che lo stato di fermo, stabilito ieri dopo l'annullamento del visto del campione, al...

