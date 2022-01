Covid, Anelli “No sconti sui numeri, ma interventi per ospedali” (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ragionare non sui numeri ma sull’andamento della pandemia. Sta aumentando la pressione sugli ospedali: qualsiasi persona ricoverata, sia perchè affetta da Covid, sia per altri motivi ma positiva, richiede assistenza adeguata. Tutto questo non ha bisogno di sconti, di espedienti per ridurre i numeri sulla carta ma di interventi per ridurre la pressione sugli ospedali”. Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, a “Dentro i fatti” su Tgcom24.“I reparti sono riconvertiti in reparti Covid, gli anestesisti vengono spostati nelle terapie intensive: questo si ripercuote su chi doveva fare un intervento, o curare uno scompenso cardiaco – ha continuato -. In questo modo viene ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ragionare non suima sull’andamento della pandemia. Sta aumentando la pressione sugli: qualsiasi persona ricoverata, sia perchè affetta da, sia per altri motivi ma positiva, richiede assistenza adeguata. Tutto questo non ha bisogno di, di espedienti per ridurre isulla carta ma diper ridurre la pressione sugli”. Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo, a “Dentro i fatti” su Tgcom24.“I reparti sono riconvertiti in reparti, gli anestesisti vengono spostati nelle terapie intensive: questo si ripercuote su chi doveva fare un intervento, o curare uno scompenso cardiaco – ha continuato -. In questo modo viene ...

