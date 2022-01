Allegri: «Serata importante per Kean, voglio lucidità» (Di sabato 15 gennaio 2022) . Le parole del tecnico poco prima del match con l’Udinese Ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha parlato prima di Juve-Udinese. CAMPIONATO – «Ci sono anche gli avversari, poi noi cercheremo di essere più bravi negli ultimi 30 metri. Nell’ultimo periodo siamo stati poco lucidi. Più aggressivi siamo davanti e meglio è, lo abbiamo fatto a tratti con Roma e Inter. Non puoi pensare di giocare sempre nella metà campo avversaria, ci sono anche gli altri». SCELTE DI FORMAZIONE – «Per Kean è importante stasera. Morata ha giocato tecnicamente e fisicamente bene in Supercoppa, stasera preferisco portarlo in panchina. Da Arthur mi aspetto molto, dovrà andare meno in giro per il campo e far girare più il pallone. Poi ci sono altri rientranti, bisogna tenere un ritmo altro contro una squadra che difende molto bene e che in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) . Le parole del tecnico poco prima del match con l’Udinese Ai microfoni di Sky Sport, Massimilianoha parlato prima di Juve-Udinese. CAMPIONATO – «Ci sono anche gli avversari, poi noi cercheremo di essere più bravi negli ultimi 30 metri. Nell’ultimo periodo siamo stati poco lucidi. Più aggressivi siamo davanti e meglio è, lo abbiamo fatto a tratti con Roma e Inter. Non puoi pensare di giocare sempre nella metà campo avversaria, ci sono anche gli altri». SCELTE DI FORMAZIONE – «Perstasera. Morata ha giocato tecnicamente e fisicamente bene in Supercoppa, stasera preferisco portarlo in panchina. Da Arthur mi aspetto molto, dovrà andare meno in giro per il campo e far girare più il pallone. Poi ci sono altri rientranti, bisogna tenere un ritmo altro contro una squadra che difende molto bene e che in ...

