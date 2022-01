Volturara | dallo screening scolastico 3 positivi | riaprono le scuole

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIrpina (Av) – L’Amministrazione comunale diIrpina comunica che losulla popolazione scolastica, effettuato nei giorni 13 e 14 gennaio, ha dato i seguenti risultati: Alunni sottoposti a tampone: 85% Alunni: 2 Alunni in attesa del responso del tampone molecolare: 3 E’ risultato positivo, inoltre, un dipendente comunale impiegato nell’espletamento di servizi scolastici. L’Amministrazione, pertanto, alla luce dei risultati, in linea con le indicazioni delle Autorità di Governo e Sanitarie, ha disposto la riapertura delledi ogni ordine e grado presenti sul proprio territorio. Restano sospesi, invece, sia il servizio mensa che quello di trasporto degli alunni, almeno fino al 23 gennaio 2022. L'articolo proviene da ...

