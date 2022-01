Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando Scatena il Caos a Centro Studio! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Elena non è interessata a Salvatore, ma scoppia ugualmente il litigio con Biagio ed intervengono anche gli opinionisti. Intanto anche per Armando ci sono nuovi problemi… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è tornati a parlare di Biagio ed Elena. Tra loro il litigio già iniziato ieri è andato avanti, dopo che la dama ha accettato di conoscere nuovi cavalieri. E’ stato protagonista anche Armando e non solo. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 14 gennaio 2022)di: Elena non è interessata a Salvatore, ma scoppia ugualmente il litigio con Biagio ed intervengono anche gli opinionisti. Intanto anche perci sono nuovi problemi… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, si è tornati a parlare di Biagio ed Elena. Tra loro il litigio già iniziato ieri è andato avanti, dopo che la dama ha accettato di conoscere nuovi cavalieri. E’ stato protagonista anchee non solo. Ecco che cosa è successo nelladidi ...

Advertising

pietroraffa : La questione #mascherinerosa è veramente ridicola. Ma quindi le donne non dovrebbero indossare la divisa blu perché… - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - cercandocasae : RT @OpusDiabuli: Pensando al fatto che un viscido che ha abusato di ragazzine (ai tempi) minorenni finite nel giro della prostituzione oggi… - cranfan84 : Su 51 autori dei 25 brani di #sanremo2022 sono presenti 'ben' 7 donne, di cui 6 sono in gara come interpreti della… -