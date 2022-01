Ultime Notizie Roma del 14-01-2022 ore 10 | 10

(Di venerdì 14 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio saranno funerali di Stato quelli che si celebrano oggi alle 12 anella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperanno le alte cariche dello stato e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee e tra questi presidente del Senato casellati della camera fico il Presidente del Consiglio draghi della Corte Costituzionale coraggio ministri e membri del Governo il governatore della Banca d’Italia saranno presenti la presidente della commissione europea von der leyen è il Presidente del Consiglio Europeo Michel la vicepresidente vicario del Parlamento Europeo mezz’ora e alti funzionari del Parlamento Europeo per membro italiano del comitato esecutivo della BCE Panetta ...

Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. #PatrickZaki è positivo al #Covid19. Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in campo. Quarta dose, gli esperti: "Richiami ravvicinati sfiniscono il sistema immunitario". Coperte calde e sfogliatelle, così Napoli aiuta i senza tetto.

Il tennista può ancora fare ricorso, ma il tempo stringe, visto che gli Australian Open inizieranno lunedì Ledi oggi, 14 gennaio: il visto australiano di Novak Djokovic è stato nuovamente annullato dal ministero dell immigrazione. Il ministro, Alex Hawke, ha precisato in una nota che la decisione di ...In Russia nel corso delle24 ore sono stati registrati 23.820 nuovi casi di Covid - 19, il numero più alto di casi accertati in un giorno dallo scorso 26 dicembre: lo riporta Novaya Gazeta citando i dati del centro ...Alexandre Giroud ha vinto la Dakar 2022 tra i quad. Il francese ha coronato il suo sogno nel deserto dell'Arabia Saudita, al termine di due settimane in cui è stato il grande dominatore del rally raid ...Sui listini pesano l'informatica (-0,6%) e le utility(-1%), queste ultime con il gas che torna a salire. Ad Amsterdam si registra un incremento del 3,6%% a 88,86 euro al Mwh. A Londra le ...