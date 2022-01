Stop alla plastica monouso: da oggi addio a piatti e posate non biodegradabili (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stop alla plastica monouso. Da oggi, venerdì 14 gennaio, anche in Italia entra ufficialmente in vigore il decreto che recepisce la direttiva europea Sup (Single Use Plastic) che ha l’obiettivo di ridurre l’uso della plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile. Scatta quindi il divieto di vendere piatti, cannucce, posate e altri prodotti in plastica anche «oxo-degradabile», con additivi che tramite ossidazione producono microframmenti di plastica. Stop anche ai cotton fioc ma anche ai bastoncini per bevande, a quelle che si attaccano ai palloncini, contenitori per alimenti in polistirene espanso e quelli in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Le sanzioni ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022). Da, venerdì 14 gennaio, anche in Italia entra ufficialmente in vigore il decreto che recepisce la direttiva europea Sup (Single Use Plastic) che ha l’obiettivo di ridurre l’uso della, non biodegradabile e non compostabile. Scatta quindi il divieto di vendere, cannucce,e altri prodotti inanche «oxo-degradabile», con additivi che tramite ossidazione producono microframmenti dianche ai cotton fioc ma anche ai bastoncini per bevande, a quelle che si attaccano ai palloncini, contenitori per alimenti in polistirene espanso e quelli in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Le sanzioni ...

