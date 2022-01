Spalletti esulta: un top ci sarà contro il Bologna (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen viaggia verso la convocazione in vista della sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Sulle colonne del quotidiano emerge che il nigeriano, dopo la negatività, ha superato anche la visita di controllo ed è anche tornato a lavorare in gruppo nelle sedute d’allenamento dopo il brutto infortunio rimediato nella sfida di San Siro contro l’Inter. Photo: Getty Images – Osimhen Già ieri, ai microfoni Mediaset, il tecnico di Certaldo aveva annunciato la sua convocazione per la sfida di lunedì alle ore 18:30, ma per il suo impiego non c’è alcuna fretta; si cercherà di evitare, insomma, una spiacevole ricaduta ed ulteriori incidenti di percorso. Inoltre, il nigeriano, tornerà in campo (quando accadrà) con una mascherina ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen viaggia verso la convocazione in vista della sfidaildi Sinisa Mihajlovic. Sulle colonne del quotidiano emerge che il nigeriano, dopo la negatività, ha superato anche la visita dillo ed è anche tornato a lavorare in gruppo nelle sedute d’allenamento dopo il brutto infortunio rimediato nella sfida di San Sirol’Inter. Photo: Getty Images – Osimhen Già ieri, ai microfoni Mediaset, il tecnico di Certaldo aveva annunciato la sua convocazione per la sfida di lunedì alle ore 18:30, ma per il suo impiego non c’è alcuna fretta; si cercherà di evitare, insomma, una spiacevole ricaduta ed ulteriori incidenti di percorso. Inoltre, il nigeriano, tornerà in campo (quando accadrà) con una mascherina ...

