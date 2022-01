Sophie Codegoni scaricata da Alessandro Basciano: “non ti devi più relazionare con me” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sophie Codegoni, in queste ore, è molto provata da quello che sta accadendo con Alessandro Basciano. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano-AltranotiziaAleggia aria tesa e pesante all’interno del Grande Fratello Vip. In corso tentativi di chiarimento ma anche altrettanti discussioni, litigi e lacrime. Un ‘tutti contro tutti’ di cui ormai è difficile ripristinare l’atmosfera goliardica e festosa di quando tutto è iniziato poiché, adesso, tutto è cambiato. Un esempio concreto e lampante di come si sia così tanto capovolta la situazione è dato dal rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, protagonisti di una brutta litigata, tanto che li ha portati a un periodo ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022), in queste ore, è molto provata da quello che sta accadendo con-AltranotiziaAleggia aria tesa e pesante all’interno del Grande Fratello Vip. In corso tentativi di chiarimento ma anche altrettanti discussioni, litigi e lacrime. Un ‘tutti contro tutti’ di cui ormai è difficile ripristinare l’atmosfera goliardica e festosa di quando tutto è iniziato poiché, adesso, tutto è cambiato. Un esempio concreto e lampante di come si sia così tanto capovolta la situazione è dato dal rapporto tra, protagonisti di una brutta litigata, tanto che li ha portati a un periodo ...

Advertising

StraNotizie : Sophie Codegoni sta per scoppiare contro Jessica: “Faccio un macello, spacco tutto” - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 6”, ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano #sophiecodegoni… - bericomelius : Ma come siamo finite dalla lista nozze a questo? #gfvip #solphy Sophie ci farà penare … ci vuole l’aereo , lmamma… - BlogUomini : Giacomo Urtis faceva sesso con Fabrizio Corona, Sophie Codegoni non lo sapeva. Secondo voi? ? #FabrizioCorona… - FdFrancisBacon : #alessandro #basciano mi sembra molto più tenero, buono e sensibile di come appare esteriormente... ma non capisco… -