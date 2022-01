Robbie Williams | fantasmi nella sua villa Inghilterra | e lui la svende

(Di venerdì 14 gennaio 2022)ha deciso dire la suadi campagna inperché, a quanto pare, secondo il cantante sarebbe 'infestata dai'.ha svenduto la sua lussuosaimmersacampagna inglese per 1,35 milioni di sterline in meno rispetto a quanto l'aveva pagata: stando a quanto rivelato dal cantante stesso lasarebbe "infestata dai.", secondo alcune testate britanniche, aveva acquistato la proprietà nel 2008, pagandola 8,1 milioni di sterline: la tenuta è caratterizzata da una splendidadel Settecento nel Wiltshire, contea del sud-ovest dell', chiamata ...

Ph: /Wikicommonssvende la sua casa , e scritto così potrebbe suonare come l'ennesimo atto di portafoglio di una popstar che tutto può e tutto vuole. Il problema è tutto in ciò che è successo dal 2008, ...L'affare rimane grande, ma di certonon è rimasto contento di avere dovuto svendere la tenuta di campagna inglese situata nella contea di Wiltshire. Nel 2008 il cantante aveva acquistato la magione del 1929 per mettere .... "C’è una stanza che mi insospettisce in modo particolare, mi dà i brividi. Ci dormiva Teddy, nostra figlia, ma ora non ci dorme più. Spaventava anche me".Robbie Williams ha deciso di svendere la sua villa di campagna in Inghilterra perché, a quanto pare, secondo il cantante sarebbe 'infestata dai fantasmi'. Robbie Williams ha svenduto la sua lussuosa v ...