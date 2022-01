Quirinale: Salvini, 'sinistra non può permettersi di dire questo sì, questo no' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Noi non mettiamo veti nei confronti di nessuno, non si capisce perchè la sinistra, che negli ultimi 30 anni ha scelto presidenti della Repubblica appartenenti all'area della sinistra, quando fuori e dentro il Parlamento il centrodestra è maggioranza si permette di dire questo sì o questo no. Io dialogo con tutti, ascolto tutti, non mi permetto di dire con Letta non parlo". Lo ha detto Matteo Salvini a Isoradio sul Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Noi non mettiamo veti nei confronti di nessuno, non si capisce perchè la, che negli ultimi 30 anni ha scelto presidenti della Repubblica appartenenti all'area della, quando fuori e dentro il Parlamento il centrodestra è maggioranza si permette disì ono. Io dialogo con tutti, ascolto tutti, non mi permetto dicon Letta non parlo". Lo ha detto Matteoa Isoradio sul

Advertising

pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - fattoquotidiano : #Quirinale, il pressing di Forza Italia e i timori di Renzi. I forzisti minacciano di anticipare il verdetto sull’i… - HuffPostItalia : È ufficiale: Salvini e Meloni candidano Berlusconi al Quirinale - CasaliGiul : RT @PieraBelfanti: La destra candida Silvio #Berlusconi al Quirinale, 1 candidatura irricevibile, 1 vergogna nazionale, meglio se ci si rip… - TV7Benevento : Quirinale: Salvini, 'sinistra non può permettersi di dire questo sì, questo no'... -