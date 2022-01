Quirinale: Gianni Letta questa mattina a P.Chigi (2) (Di venerdì 14 gennaio 2022) (Adnkronos) - Letta, prima di prendere parte al vertice di Villa Grande che ha formalizzato la candidatura di Silvio Berlusconi al Colle, avrebbe incontrato il capo di gabinetto del premier, Antonio Funiciello. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) (Adnkronos) -, prima di prendere parte al vertice di Villa Grande che ha formalizzato la candidatura di Silvio Berlusconi al Colle, avrebbe incontrato il capo di gabinetto del premier, Antonio Funiciello.

Advertising

AndreaMarcucci : Gianni Letta ha trovato parole giuste. Bisogna fare di tutto per arrivare al 24 gennaio in un clima di concordia is… - ilriformista : Matteo #Renzi sposa la linea #Letta (zio): il centrodestra deve mollare #Berlusconi e puntare ad un nome votabile d… - SallyAnselmo : RT @Libero_official: #Pd in fermento per le parole di #GianniLetta alla camera ardente di #DavidSassoli: come lo sfruttano per ostacolare #… - Libero_official : #Pd in fermento per le parole di #GianniLetta alla camera ardente di #DavidSassoli: come lo sfruttano per ostacolar… - TV7Benevento : Quirinale: Gianni Letta questa mattina a P.Chigi (2)... -