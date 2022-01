Quarta dose: ecco quando dovremo farla e cosa sappiamo (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Non possiamo continuare a dare dosi di richiamo ogni tre o quattro mesi». Lo sottolinea Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell'Ema, durante un briefing video con la stampa in collegamento dalla sede di Amsterdam. Cavaleri ha precisato che all'agenzia «siamo abbastanza preoccupati per una strategia che preveda vaccinazioni ripetute in un lasso di tempo breve». Una strategia, che secondo il responsabile vaccini, non sarebbe sostenibile a lungo termine. Le perplessità sulla Quarta dose. «Se scegliamo una strategia per la quale diamo dosi ogni quattro mesi, finiremo potenzialmente per avere problemi con la risposta immunitaria» che «potrebbe non essere così buona come vorremmo che fosse, quindi dovremmo fare attenzione a non sovraccaricare il sistema immunitario con ripetute immunizzazioni». Secondo l'Ema ci sarebbe anche il rischio ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Non possiamo continuare a dare dosi di richiamo ogni tre o quattro mesi». Lo sottolinea Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell'Ema, durante un briefing video con la stampa in collegamento dalla sede di Amsterdam. Cavaleri ha precisato che all'agenzia «siamo abbastanza preoccupati per una strategia che preveda vaccinazioni ripetute in un lasso di tempo breve». Una strategia, che secondo il responsabile vaccini, non sarebbe sostenibile a lungo termine. Le perplessità sulla. «Se scegliamo una strategia per la quale diamo dosi ogni quattro mesi, finiremo potenzialmente per avere problemi con la risposta immunitaria» che «potrebbe non essere così buona come vorremmo che fosse, quindi dovremmo fare attenzione a non sovraccaricare il sistema immunitario con ripetute immunizzazioni». Secondo l'Ema ci sarebbe anche il rischio ...

Advertising

repubblica : Covid, ecco perche' la quarta dose del vaccino potrebbe non essere una buona idea - petergomezblog : Vaccini Covid, Ema: “Quarta dose? Non possiamo continuare a fare booster ogni tre o quattro mesi. Preoccupati da qu… - borghi_claudio : Fatemi capire: noi siamo in mano a costui che viene smentito dagli stessi membri del 'suo' cts e che voleva portarc… - LuigiDonfrance1 : RT @noitre32: In Lombardia, si può già prenotare la quarta dose ?? Forza, cosa aspettate? Le prime tre NON sono evidentemente servire a un c… - Clod40206547 : RT @boni_castellane: No però adesso non potete tirarvi indietro eh...avevamo detto un richiamo ogni quattro mesi: per chi si è fatto il boo… -