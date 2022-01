Quanto è seria l'Ue su Gazprom e Nord Stream 2? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Margrethe Vestager e Josep Borrell ieri hanno evocato la possibilità di multare Gazprom e di bloccare il gasdotto Nord Stream 2, in quelle che sono state finora le dichiarazioni più chiare da parte della Commissione sulla possibile reazione dell'Unione europea all'escalation della tensione con la Russia sull'aumento dei prezzi del gas e sulle minacce all'Ucraina. Ma Quanto fa sul serio l'Ue su Gazprom e Nord Stream 2? L'interrogativo è legittimo e la risposta potrebbe essere decisiva per le prossime mosse di Vladimir Putin, nel momento in cui gli stati membri dell'Ue devono decidere sulle “sanzioni massicce” che hanno promesso in caso di ulteriore aggressione all'Ucraina. Alcuni stati membri esitano di fronte alla prospettiva di adottare misure restrittive serie nei ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Margrethe Vestager e Josep Borrell ieri hanno evocato la possibilità di multaree di bloccare il gasdotto2, in quelle che sono state finora le dichiarazioni più chiare da parte della Commissione sulla possibile reazione dell'Unione europea all'escalation della tensione con la Russia sull'aumento dei prezzi del gas e sulle minacce all'Ucraina. Mafa sul serio l'Ue su2? L'interrogativo è legittimo e la risposta potrebbe essere decisiva per le prossime mosse di Vladimir Putin, nel momento in cui gli stati membri dell'Ue devono decidere sulle “sanzioni massicce” che hanno promesso in caso di ulteriore aggressione all'Ucraina. Alcuni stati membri esitano di fronte alla prospettiva di adottare misure restrittive serie nei ...

