Protocollo Covid | arriva la risposta del CTS | ok al 35% fissato dal Governo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Cts ha dato il suo ok alstilato dae Regioni nei giorni scorsi, lo riporta l’ANSA Il Cts ha dato l’ok alfatto uscire nei giorni scorsi dae Regioni, dove vi hanno partecipato anche vertici del Coni e della Lega Serie A. Dunque con il 35% dei positivi alnel gruppo squadra scatterà automaticamente il rinvio della partita. I soggetti positivi dovranno restare in isolamento e, monitorati e controllati in base alla normativa vigente. Fonte ANSA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Cts ha dato il suo ok al protocollo stilato da Governo e Regioni nei giorni scorsi, lo riporta l'ANSA Il Cts ha dato l'ok al protocollo fatto uscire nei giorni scorsi da Governo e Regioni, dove vi hanno partecipato anche vertici del Coni e della Lega Serie A. Dunque con il 35% dei positivi al Covid nel gruppo squadra scatterà automaticamente il rinvio della partita. I soggetti positivi dovranno restare in isolamento e, monitorati e controllati in base alla normativa vigente.