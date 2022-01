Prezzi e rincari: perché la colazione al bar costerà di più nel 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non solo pasta. La colazione al bar aumenterà di prezzo nel 2022. Passando dall’attuale media di 2 euro e 40 centesimi a 3 euro e 40. Con un rincaro del 48%, secondo i calcoli di Federconsumatori. Che mette insieme gli effetti del rincaro dell’energia (e quindi delle bollette) con quelli della materia prima necessaria a mettere insieme il primo pasto della giornata. La Stampa fa sapere che secondo l’associazione i Prezzi di latte, zucchero, cacao e uova (intesi come materie prime, non come prodotti finali) sono aumentati del 40%. Il caffè al supermercato ha già fatto +20% l’anno scorso e rischia il bis nel 2022, mentre la pasta e il pane sono previsti in rincaro del 38%. Mentre anche il petrolio potrebbe salire a 140 dollari al barile. L’amaro del dolce Alberto Balocco, presidente dell’omonima industria ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non solo pasta. Laal bar aumenterà di prezzo nel. Passando dall’attuale media di 2 euro e 40 centesimi a 3 euro e 40. Con un rincaro del 48%, secondo i calcoli di Federconsumatori. Che mette insieme gli effetti del rincaro dell’energia (e quindi delle bollette) con quelli della materia prima necessaria a mettere insieme il primo pasto della giornata. La Stampa fa sapere che secondo l’associazione idi latte, zucchero, cacao e uova (intesi come materie prime, non come prodotti finali) sono aumentati del 40%. Il caffè al supermercato ha già fatto +20% l’anno scorso e rischia il bis nel, mentre la pasta e il pane sono previsti in rincaro del 38%. Mentre anche il petrolio potrebbe salire a 140 dollari al barile. L’amaro del dolce Alberto Balocco, presidente dell’omonima industria ...

Advertising

massimolegacoop : RT @Coopitalia: Il nostro impegno è difendere la tua spesa quotidiana dai rincari.??Da Coop trovi più di 200 prodotti a prezzi protetti! ??… - BollettinoIl : I #rincari delle #materieprime rischiano di far collassare l'#agroalimentare. Tra gli aumenti: la #cellulosa (+70%… - mariagrazialeg2 : @frafuxa @SalamidaFabio @matteorenzi Ma a casa sua le bollette le arrivano senza rincari ? A casa sua quando andò v… - GINA32451015 : RT @annamariamoscar: Divella lancia l’allarme sui prezzi della pasta, in arrivo rincari del 38% - 19marino74 : RT @annamariamoscar: Divella lancia l’allarme sui prezzi della pasta, in arrivo rincari del 38% -