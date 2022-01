Pallanuoto, l’Ortigia non ci sta: “La decisione di assegnare la sconfitta a tavolino è vergognosa” (Di venerdì 14 gennaio 2022) La decisione comunicata questa mattina dalla LEN, che ha assegnato la vittoria a tavolino per 10-0 al Telimar Palermo ai danni dell’Ortigia, impossibilitati a recarsi a Palermo mercoledì 12 gennaio per giocare la semifinale d’andata dell’Euro Cup 2021-2022 di Pallanuoto a causa dei troppi casi Covid rilevati tra gli aretusei, ha portato alla dura reazione della società siracusana, che ha promesso battaglia. Di seguito il comunicato stampa integrale del Circolo Canottieri Ortigia. “Il Circolo Canottieri Ortigia ritiene che la decisione assunta dalla LEN di assegnare all’Ortigia la sconfitta a tavolino per 10-0 in semifinale di Euro Cup, sia vergognosa e non renda onore alla stessa LEN. Abbiamo ascoltato molte ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lacomunicata questa mattina dalla LEN, che ha assegnato la vittoria aper 10-0 al Telimar Palermo ai danni del, impossibilitati a recarsi a Palermo mercoledì 12 gennaio per giocare la semifinale d’andata dell’Euro Cup 2021-2022 dia causa dei troppi casi Covid rilevati tra gli aretusei, ha portato alla dura reazione della società siracusana, che ha promesso battaglia. Di seguito il comunicato stampa integrale del Circolo Canottieri Ortigia. “Il Circolo Canottieri Ortigia ritiene che laassunta dalla LEN diallaper 10-0 in semifinale di Euro Cup, siae non renda onore alla stessa LEN. Abbiamo ascoltato molte ...

