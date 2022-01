Omicron, Galli a La7: “La derubricazione a influenza non è realistica con questi numeri. La situazione dei contagi purtroppo si aggraverà” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il dato di fatto è che questa variante ha completamente cambiato le carte in tavola, che si sta diffondendo molto e che si diffonderà ancora per un periodo significativo. Di fronte a questo, la cautela e la necessità di prendere provvedimenti di contenimento del fenomeno non ce li possiamo scrollare di dosso, piaccia o non piaccia. La derubricazione a influenza, con questi numeri, non è realistica”. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) dall’infettivologo Massimo Galli, che aggiunge: “Credo che, ahimè, l’aggravamento della situazione stia nell’ordine delle cose: il numero dei casi sta aumentando e continuerà ad aumentare, creando seri problemi. Le cose, insomma, stanno andando in maniera decisamente preoccupante, perché in termini di infezioni la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il dato di fatto è che questa variante ha completamente cambiato le carte in tavola, che si sta diffondendo molto e che si diffonderà ancora per un periodo significativo. Di fronte a questo, la cautela e la necessità di prendere provvedimenti di contenimento del fenomeno non ce li possiamo scrollare di dosso, piaccia o non piaccia. La, con, non è”. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) dall’infettivologo Massimo, che aggiunge: “Credo che, ahimè, l’aggravamento dellastia nell’ordine delle cose: il numero dei casi sta aumentando e continuerà ad aumentare, creando seri problemi. Le cose, insomma, stanno andando in maniera decisamente preoccupante, perché in termini di infezioni la ...

Advertising

AurelianoStingi : Io non sono nessuno ma mi trovo totalmente in disaccordo con le parole del professor #Galli. Nonostante la variant… - DavidPuente : La mia intervista a Massimo Galli. In merito alle cure: «Allo stato attuale non sono fiducioso sulla possibilità di… - MediasetTgcom24 : Covid, il virologo Massimo Galli: 'Io contagiato da Omicron, sono stato malissimo: vaccinatevi e vaccinate i bambin… - Bobbio65M : RT @valy_s: #Galli:”la situazione contagi è PREOCCUPANTE, poi diventerà ancora più preoccupante,io a distanza di 10gg non l’ho ancora super… - mspini2 : RT @valy_s: #Galli:”la situazione contagi è PREOCCUPANTE, poi diventerà ancora più preoccupante,io a distanza di 10gg non l’ho ancora super… -