Milano, gli studenti della Bocconi denunciano aggressioni al parco Ravizza. L'Università li 'scorta' fino ai dormitori

L'Università Bocconi di Milano ha avviato un servizio di accompagnamento a piedi per i suoi studenti dalla sede dell'ateneo ai dormitori universitari e viceversa. Ad annunciarlo un post sui social dell'associazione studentesca B.lab – Unilab Network in cui si legge: "Grazie al lavoro dei nostri rappresentanti è stato attivato un servizio di accompagnamento dall'Università alle Residenze Spadolini, Dubini e Isonzo e viceversa". Gli studenti infatti denunciavano aggressioni e inseguimenti soprattutto nella zona del parco Ravizza, che separa appunto la zona del campus da quella residenziale. Aldo Marcello Corigliano, studente e capogruppo di B.lab, l'associazione che ha fatto richiesta all'ateneo milanese, spiega alla

