Magari | Seth Ma non così

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Con la vittoria del titolo WWE da parte di Brock Lesnar sono cambiati un po’ tutti gli scenari attorno ai titoli principali della WWE. Perché improvvisamente Roman Reigns è rimasto senza sfidanti e guardando nel roster di Smackdown non c’era un face pronto a rilevarne una title shot. È un problema che il brand del venerdì sera si porta avanti da tempo. Ovvero l’incapacità di offrire a Roman Reigns dei face che non siano estemporanei e che nel contempo non siano un semplice +1 da aggiungere alla casella del suo regno. Dietro, nel midcarding, non cresce veramente nessuno. Ci sono diverse storyline, ma nessuna veramente improntata a sviluppare chi dovrà superare lo scoglio del Tribal Chief. Ecco,Rollins non è uno di quelli che devi costruire. Ha uno statusgrande, che dove lo metti ci sta a pennello. È una superstar a tutto tondo ...