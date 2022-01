Lorena Cesarini | ecco chi sarà una delle donne simbolo di Sanremo

Leggi su zon

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Scopriamo qualcosa in più sulla più giovane e meno notaco-conduttrici di2022 Di sicuro il volto meno conosciuto tra le 5scelte da Amadeus per per affiancarlo al Festival di2022.infatti presente durante la seconda serata della kermesse italiana, in onda mercoledì 2 febbraio. Ma cosa sappiamo di lei? Di origini senegalesi,è nata in Africa nel 1987, ma è cresciuta Roma. Debutta al cinema nel 2014 in Arance e martello di Diego Bianchi. Nella stessa pellicola troviamo anche un giovane (anzi piccolo) Ludovico Tersigni che tenta il suo debutto sul grande schermo. Oggi invece si presta principalmente alla tv (ha condotto l’ultima edizione di X Factor). ...