LIVE Dakar 2022, ultima tappa in DIRETTA: Al-Attiyah e Sunderland trionfano tra auto e moto, sigilli per Giroud e Sotnikov (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito nel corso delle ultime due settimane con le DIRETTA LIVE della Dakar. Appuntamento al prossimo anno. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 11.30 CAMION – Dmitry Sotnikov ha tagliato il traguardo di Jeddah. Il russo vince per la seconda volta consecutiva la Dakar imponendosi anche nell’ultima fatica del rally raid più famoso ed estenuante al mondo. Sconfitto Eduard Nikolaev. 11.09 CAMION – Ci avviciniamo all’epilogo della Dakar 2022 anche per i camion. Dmitry Sotnikov, padrone indiscusso della classifica generale, ha preso il comando delle operazioni al penultimo intertempo. Si profila un nuovo acuto per i russi che sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito nel corso delle ultime due settimane con ledella. Appuntamento al prossimo anno. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 11.30 CAMION – Dmitryha tagliato il traguardo di Jeddah. Il russo vince per la seconda volta consecutiva laimponendosi anche nell’fatica del rally raid più famoso ed estenuante al mondo. Sconfitto Eduard Nikolaev. 11.09 CAMION – Ci avviciniamo all’epilogo dellaanche per i camion. Dmitry, padrone indiscusso della classifica generale, ha preso il comando delle operazioni al penultimo intertempo. Si profila un nuovo acuto per i russi che sono ...

