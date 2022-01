Ladri di case, l’ultimo scempio a Napoli: occupa l’appartamento di una 81enne morta il giorno prima (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sventato per un soffio lo scempio dell’occupazione abusiva di una casa. Se non fosse stato per i carabinieri della zona, intervenuti tempestivamente grazie a una rete informativa capillare e al controllo del territorio, oggi l’appartamento di una 81enne morta nemmeno 24 ore prima, sarebbe stato arbitrariamente presidiato da una 39enne che, insieme alla figlia di 2 anni, ha forzato la porta e ha tentato di varcare la soglia. È successo ancora: e di nuovo a Pozzuoli. Per l’esattezza a Monteruscello, una frazione di Pozzuoli (Napoli), dove appena un mese fa un altro anziano ha subito lo stesso ricatto. La stessa espropriazione indebita: è uscito di casa per pranzare con la figlia e al suo ritorno l’ha trovata invasa da occupanti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sventato per un soffio lodell’zione abusiva di una casa. Se non fosse stato per i carabinieri della zona, intervenuti tempestivamente grazie a una rete informativa capillare e al controllo del territorio, oggidi unanemmeno 24 ore, sarebbe stato arbitrariamente presidiato da una 39enne che, insieme alla figlia di 2 anni, ha forzato la porta e ha tentato di varcare la soglia. È successo ancora: e di nuovo a Pozzuoli. Per l’esattezza a Monteruscello, una frazione di Pozzuoli (), dove appena un mese fa un altro anziano ha subito lo stesso ricatto. La stessa espropriazione indebita: è uscito di casa per pranzare con la figlia e al suo ritorno l’ha trovata invasa danti ...

Ultime Notizie dalla rete : Ladri case Genova, si toglie la vita per avere perso il lavoro: donati gli organi In mattinata infatti un'altra auto è stata presa di mira dai ladri nel parcheggio di via Tissoni a ... I più prestigiosi marchi della moda erano stati contraffatti ed apposti su capi che con le case di ...

Ferramenta nel mirino dei ladri, colpo nella notte Un altro colpo ai danni della Ferramenta "Casa Lilia" di Case Nuove di Ceciliano . I ladri sono probabilmente arrivati dai campi che si trovano dietro all'attività commerciale, quindi hanno spaccato la vetrina della porta d'ingresso e si sono intrufolati ...

Raid dei ladri nelle case disabitate il Resto del Carlino Raid dei ladri nelle case disabitate Un vero e proprio raid è quello che è avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì in pieno centro. Nel mirino dei ladri case non abitate o comunque sfitte. Ben tre i casi segnalati in via San Frances ...

Ladri in chiesa di notte a Cavallino Treporti per rubare le offerte: ripresi dalla telecamera Il furto è avvenuto mercoledì 12 gennaio, distrutta anche la cassetta. L’appello dei parrocchiani: «Chi sa qualcosa si faccia vivo» ...

In mattinata infatti un'altra auto è stata presa di mira dainel parcheggio di via Tissoni a ... I più prestigiosi marchi della moda erano stati contraffatti ed apposti su capi che con ledi ...Un altro colpo ai danni della Ferramenta "Casa Lilia" diNuove di Ceciliano . Isono probabilmente arrivati dai campi che si trovano dietro all'attività commerciale, quindi hanno spaccato la vetrina della porta d'ingresso e si sono intrufolati ...Un vero e proprio raid è quello che è avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì in pieno centro. Nel mirino dei ladri case non abitate o comunque sfitte. Ben tre i casi segnalati in via San Frances ...Il furto è avvenuto mercoledì 12 gennaio, distrutta anche la cassetta. L’appello dei parrocchiani: «Chi sa qualcosa si faccia vivo» ...