La riscossa del cavolfiore

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Come molte cose che hanno caratteristiche forti e pungenti, per non dire sgradevoli, ilha vissuto per anni nell’angolo della vergogna delle “verdure che puzzano”. Come i cavoli, con i quali effettivamente ha in comune proprio la famiglia, quelle delle crocifere (talvolta in italiano anche crucifere, come si leggerebbe nel nome latino del genere) le piante a forma di croce. Tra le quali il cavolo cinese, il cavolo verza, il cavolo cappuccio, i cavolini di Bruxelles e il cavolo nero. La puzza delnon è dovuta alla cattiveria della verdura, che anzi sotto il profilo nutritivo sembra avere quasi i super poteri, ma all’alto contenuto di zolfo che è racchiuso nella pianta. Online i trucchetti per limitare questo piccolo difetto sono tantissimi: dal mettere una pallina di pane nell’acqua che bolle, o un cucchiaino d’aceto, oppure ...