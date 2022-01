La corsa al colle fa tremare la giunta siciliana (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’assemblea regionale siciliana ha designato i delegati per l’elezione al colle mediante voto segreto. Le operazioni di voto della giunta siciliana hanno visto Gianfranco Miccichè al primo posto con 44 voti. Secondo l’esponente del M5S Nuccio Di Paola con 32 voti. Il presidente Musumeci al terzo gradino del podio con 29 voti, meno del delegato Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’assemblea regionaleha designato i delegati per l’elezione almediante voto segreto. Le operazioni di voto dellahanno visto Gianfranco Miccichè al primo posto con 44 voti. Secondo l’esponente del M5S Nuccio Di Paola con 32 voti. Il presidente Musumeci al terzo gradino del podio con 29 voti, meno del delegato

Advertising

fattoquotidiano : IN BILICO Il premier pronto a parlare alla stampa nel disperato tentativo di riattaccare i cocci della sgangherata… - dellorco85 : Se per il cdx #Berlusconi è in corsa per il colle, allora potenzialmente lo possono essere anche #Conte e #Letta: s… - bertero_g : RT @LaVeritaWeb: A #Transatlantico @borghi_claudio (Lega): «Centrodestra dovrà fare ragionamenti con altre forze sul Colle, ma con buon sen… - valeegiu1 : RT @LaVeritaWeb: A #Transatlantico @borghi_claudio (Lega): «Centrodestra dovrà fare ragionamenti con altre forze sul Colle, ma con buon sen… - periodicodaily : La corsa al colle fa tremare la giunta siciliana #Sicilia #elezioni @mloiacono82 -