Intervista di Commisso al Financial Times: la Procura della Figc apre un'inchiesta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il capo della Procura federale della Figc, Giuseppe Chinè, ha aperto un'inchiesta sulle dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, pubblicate ieri dal Financial Times.

