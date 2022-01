Incredibile notizia dalla NASA sul telescopio Webb (Di venerdì 14 gennaio 2022) Belle notizie dal cielo. Si è correttamente aperto lo specchio primario del telescopio spaziale James Webb, e il dispiegamento è completo. La NASA ha comunicato che le due ali di sei metri e mezzo di diametro sono ora allineate e pronte a completare l’ultima delle fasi cruciali della messa in orbita. Dispiegamento totale per il telescopio Webb (NASA) – curiosauro.ittelescopio James Webb: dispiegamento completo Il James Webb è un potentissimo e costosissimo telescopio nato dalla collaborazione fra la NASA, l’ESA e la CSA. Ecco perché stiamo seguendo con tanta apprensione il suo viaggio. L’apparecchio, secondo gli esperti, dovrebbe rivoluzionare le nostre conoscenze astronomiche. E non è ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Belle notizie dal cielo. Si è correttamente aperto lo specchio primario delspaziale James, e il dispiegamento è completo. Laha comunicato che le due ali di sei metri e mezzo di diametro sono ora allineate e pronte a completare l’ultima delle fasi cruciali della messa in orbita. Dispiegamento totale per il) – curiosauro.itJames: dispiegamento completo Il Jamesè un potentissimo e costosissimonatocollaborazione fra la, l’ESA e la CSA. Ecco perché stiamo seguendo con tanta apprensione il suo viaggio. L’apparecchio, secondo gli esperti, dovrebbe rivoluzionare le nostre conoscenze astronomiche. E non è ...

