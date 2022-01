GdS – Inter | Marotta studia il colpo Dybala | più di semplice manovra di disturbo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Beppesi inserisce tra Pauloe la Juventus e prova a portarlo all’Clamorosa indiscrezione di calciomercato riportata dalla Gazzetta dello Sport di oggi. Secondo il quotidiano sportivo, Beppestarebbe sondando il terreno per portare Pauloall’nel corso del calciomercato estivo strappandolo così alla Juventus, a parametro zero. Quella nerazzurra non sarebbe unadi, nella trattativa tra l’argentino e il club bianconero per il rinnovo, ma unesse concreto. “Undi teatro sarebbe davvero, adesso, sela prossima stagione giocasse nell’. Sarà bene non perdere di vista lo scenario, ...

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Victor Osimhen e sul suo possibile ritorno in campo dopo l'infortunio subito contro l'Inter. In particolare, pare che l'attaccante nigeriano ancora non si sente pronto per il rientro in campo. Questo è quanto scrive il quotidiano in merito: 'Spalletti alla fine ha parlato con il ...'

C'è il via libera dei club per lo stop con il 35% di positivi nel gruppo squadra: manca solo il sì del CTS per il nuovo protocollo ...

Il tecnico nerazzurro valuta l'inserimento tra i titolari di Sanchez e Darmian rispetto al match di Supercoppa ...