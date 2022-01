Francesca Michelin ed Emma Marrone insieme a Sanremo 2022

(Di venerdì 14 gennaio 2022)anche quest’anno sarà presente al Festival della canzone italiana. Dopo il successo dell’anno scorso con Fedez, quest’anno ritorna in una veste nuova: come direttrice d’orchestra per. A darne la notizia è la stessasulla sua pagina Instagram: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daMichielin (@michielin) La dichiarazione diAncheè intervenuta sui social per raccontare com’è nato questo binomio per. La cantante sarà al Festival per presentare il suo nuovo singolo “Ogni volta è così” dopo 10 anni da quando vinse con la canzone “Non è ...

