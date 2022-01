Firenze | tassista aggredisce una turista con calci e schiaffi | sospesa la licenza E le immagini fanno il giro del web – Video

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Uno e poi uno schiaffo in pieno volto. È quanto si vede in unripreso da un passante e diffuso su Instagram dalla pianista Giulia Mazzoni che ha fatto ildel web. A compiere l’aggressione ai danni di unacanadese, undi. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, attorno all’1,30. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un fiorentino di 53 anni, ha aggredito la donna 33enne dopo una discussione sul prezzo della corsa, giudicato eccessivo dalla passeggera. Nellesi vede ilche si scaglia contro la, dandole prima uno agli stinchi e poi uno schiaffo. La donna nellechiede ai presenti che hanno assistito alla ...

Aggressione di una una cliente nel centro diieri sera: a testimoniarlo anche un video diffuso sui social. Il conducente avrebbe colpito la cliente prima con un calcio e poi con uno schiaffo. Sul ...Undiha aggredito una cliente, una donna originaria del Nord America, in centro città, nella notte del 13 gennaio. A testimoniarlo alcuni video circolati sui social, firmati dai ...TASSISTA AGGREDISCE UNA TURISTA A FIRENZE La lite sarebbe nata dopo una discussione sul prezzo della corsa, giudicato eccessivo dalla passeggera [VIDEO] ...La mi porti uno schiaffone a Firenze... La scena ripresa nel video, avvenuta in Piazza Santa Trinita, non è un ...