Dayane Mello | “Non posso dire una cosa falsa Non ho subito nessuna molestia”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La modellasarà ospite alla trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin domenica 16 Gennaio. Per l’occasione parlerà del presunto caso di molestie che sarebbe avvenuto nel reality brasiliano La Fazenda, a cui ha partecipato recentemente. “Non ho” dice a gran voceL’ex gieffina ci tiene a precisare quanto accaduto con la conduttrice e si definisce “triste per la strumentalizzazione che c’è stata in Italia”. I telespettatori hanno frainteso quanto avvenuto. “La verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una. So che sono stata supportata da tantissime donne, ma nonuna. Le persone non hanno ...

