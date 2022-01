Così il climaticamente neutro può mettere l’Ue in blackout

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il governo Draghi potrebbe decidere la prossima settimana come intervenire sugli extra profitti registrati dalle società energetiche. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha confermato, infatti, che Palazzo Chigi sta lavorando per tassare tali extra marginalità in modo che i produttori contribuiscano alla fiscalità generale per sostenere le categorie più svantaggiate. E questo ormai, più che un orientamento della Lega, sembra un indirizzo condiviso dalle forze della coalizione di governo nonostante tra le società più esposte al ritorno, improbabile secondo alcuni, di una “Robin Hood Tax” ci sia anche l’Enel, che è controllata dal Tesoro. Non è un caso che la replica dell’amministratore delegato, Francesco Starace, non si sia fatta attendere. “Noi non facciamo extra profitti con il caro energia – ha detto in un’intervista a Repubblica – perché vendiamo la nostra ...