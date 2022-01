Calciomercato Lazio: il CSKA Mosca piomba su Muriqi (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Il centravanti albanese in uscita Vedat Muriqi quasi sicuramente lascerà la Lazio nella sessione di gennaio. La squadra più interessata al suo ingaggio è il CSKA Mosca. Tra la Lazio e il club russo ci sono contatti in corso: le parti sono a lavoro per trovare un accordo per il trasferimento dell’attaccante. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Il centravanti albanese in uscita Vedatquasi sicuramente lascerà lanella sessione di gennaio. La squadra più interessata al suo ingaggio è il. Tra lae il club russo ci sono contatti in corso: le parti sono a lavoro per trovare un accordo per il trasferimento dell’attaccante. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

